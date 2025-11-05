Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максим Егоров покинул «Динамо»

Нападающий Максим Егоров завершил сотрудничество с регбийным клубом «Динамо» по окончании срока контракта.

Егоров выступал за московскую команду с 2022 года.

В прошедшем сезоне 29-летний Максим Егоров провел семь матчей в PARI Чемпионате России и вместе с «Динамо» дошел до финала, где команда завоевала серебряные медали.