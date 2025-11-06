Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пожелал успехов детям, которые будут тренироваться в спортцентре в Крыму

Президент отметил, что им предоставляется уникальная возможность потренироваться с членами сборной команды страны не только по художественной гимнастике, но и по другим видам спорта.

Источник: Пресс-служба Президента России

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал успехов детям, которые будут заниматься в новом тренировочном центре для сборных команд в Крыму. Пожелания он выразил на открытии спортивных объектов в регионах, находясь в Самаре, по ВКС.

Глава государства начал знакомство с юными спортсменами. О себе рассказала девочка, которая занимается художественной гимнастикой. «В 2026 году попаду в сборную команду Крыма», — уверенно сказал ребенок.

«Планируешь стать [частью] сборной команды? Ну, так и будет, — поддержал Путин девочку. — Желаю тебе успехов и всем девочкам, и всем ребятам, которые там будут заниматься».

Он также отметил, что ребятам предоставляется уникальная возможность потренироваться с членами сборной команды страны не только по художественной гимнастике, но и по другим видам спорта.