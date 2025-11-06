Путин пожелал успехов детям, которые будут тренироваться в спортцентре в Крыму

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал успехов детям, которые будут заниматься в новом тренировочном центре для сборных команд в Крыму. Пожелания он выразил на открытии спортивных объектов в регионах, находясь в Самаре, по ВКС.
Глава государства начал знакомство с юными спортсменами. О себе рассказала девочка, которая занимается художественной гимнастикой. «В 2026 году попаду в сборную команду Крыма», — уверенно сказал ребенок.
«Планируешь стать [частью] сборной команды? Ну, так и будет, — поддержал Путин девочку. — Желаю тебе успехов и всем девочкам, и всем ребятам, которые там будут заниматься».
Он также отметил, что ребятам предоставляется уникальная возможность потренироваться с членами сборной команды страны не только по художественной гимнастике, но и по другим видам спорта.