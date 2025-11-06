Представители 58 стран участвуют в форуме «Россия — спортивная держава»

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. В ХIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре принимают участие более 5 тыс. человек из 58 стран и территорий. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.
«Дискуссионная площадка вызвала большой интерес у спортивных федераций со всего мира, глав министерств спорта, представителей ведомств, спортивных организаций и клубов, действующих и легендарных спортсменов. В рамках форума прошли десятки деловых мероприятий, посвященных международному сотрудничеству, развитию детско-юношеского спорта и внедрению инновационных технологий. Участники обсудили стратегии укрепления спортивных связей между странами и пути повышения доступности массового спорта», — отметил советник президента Российской Федерации Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.