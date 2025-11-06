Финансирование спортшкол в России увеличилось до 312 млрд рублей в год

«По вашему поручению регионам рекомендовано обеспечить полное финансирование спортшкол в соответствии с федеральными стандартами. Для этого в субъектах были утверждены дорожные карты по поэтапному повышению объемов финансирования. В период с 2017 по конец прошлого года объем финансирования спортшкол увеличился более чем в два раза — с 145,5 млрд рублей до 312 млрд рублей в год. Но, несмотря на это, пока уровень обеспеченности дошел до 74%, об этом постоянно мы с губернаторами на встречах говорим, и этот процент надо доводить до 100», — рассказал Дегтярев.