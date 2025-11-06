Дегтярев рассказал о начале работы Российского спортивного фонда

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский спортивный фонд начал свою работу, некоторые федерации уже получили отчисления. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре, рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта.
«В заключение хочу сказать, что в соответствии с поручением президента создан Российский спортивный фонд, который формируется за счет целевых отчислений от букмекерской деятельности, — сказал Дегтярев. — Его ключевая задача — системная поддержка и развитие детско-юношеского спорта. Фонд начал работу. Уже первые выплаты получили федерации водных видов спорта, гимнастики, тенниса, дзюдо».
«И детско-юношеский массовый и адаптивный спорт как приоритетное направление деятельности фонда будет получать финансирование не менее 60%, по прогнозам, от всего объема средств. Контроль за расходованием, которого до этого в принципе не существовало как института, согласно закону, будет осуществлять Счетная палата и попечительский совет фонда, сформированный распоряжением правительства», — добавил Дегтярев.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.