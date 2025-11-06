Дегтярев рассказал о предложении по дополнительным полномочиям Минспорта

«Утверждена концепция развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Первый этап мы уже реализовали, он выполнен совместно с федеральными органами исполнительной власти и регионами. Поправили законодательство, приняли более 350 разных нормативно-правовых актов, проведена так называемая гармонизация. Также созданы цифровые инструменты, запущена система “Спорт” — государственная информационная система, она реализует сервисы для записи в спортивные школы, на массовые мероприятия, постоянно дорабатывается, ее функционал растет. В этом году мы приступили ко второму этапу, который направлен уже на повышение доступности спорта для каждого ребенка. Минспортом подготовлен проект распоряжения правительства о внесении изменений в концепцию и план мероприятий по ее реализации с учетом ежегодного мониторинга результатов и достижения целевых показателей. Мы до конца года планируем его утвердить», — подчеркнул министр.