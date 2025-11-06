Кравцов предложил создать Всероссийскую школьную лигу

«Предлагаем проработать вопрос создания Всероссийской школьной лиги, которая бы объединила под своей эгидой проведение всех мероприятий, состязаний. Здесь бы мы отработали с федерациями, у нас был бы такой единый координационный центр», — сказал он на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.