Кравцов предложил создать Всероссийскую школьную лигу

Министр также попросил президента РФ Владимира Путина поддержать данную инициативу.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил создать Всероссийскую школьную лигу, которая бы могла объединять проведение спортивных мероприятий и состязаний.

«Предлагаем проработать вопрос создания Всероссийской школьной лиги, которая бы объединила под своей эгидой проведение всех мероприятий, состязаний. Здесь бы мы отработали с федерациями, у нас был бы такой единый координационный центр», — сказал он на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Министр также попросил президента РФ Владимира Путина поддержать данную инициативу.