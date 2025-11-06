Украинские спортивные звания жителей Донбасса предложили приравнять к российским

«Они сейчас не приравнены к заслуженному работнику Российской Федерации. Почти все эти люди начинали свою работу в Советском Союзе. Так сложилась их судьба, что они работали получили этот статус на Украине. А, соответственно, сегодня они продолжают обучать наших детей, продолжают с ними заниматься. Кажется, что было бы справедливо приравнять этот статус», — предложил Кузнецов.