В России средняя зарплата тренеров увеличилась на 55%

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Одним из эффектов принятия закона о гармонизации в спорте стало повышение средней заработной платы тренеров в стране на 55%. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Системная работа дала результат, количественные показатели хорошие, при этом надо работать над качественными изменениями. Хотел бы обратить внимание, что в России сложился уникальный набор возможностей, которыми нужно эффективно воспользоваться. Мы видим позитивные эффекты в гармонизации, спортивные организации получили стандарты качества. Повысился статус тренера, средняя зарплата тренеров увеличилась на 55%», — сказал Чернышенко.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.