В России средняя зарплата тренеров увеличилась на 55%

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Одним из эффектов принятия закона о гармонизации в спорте стало повышение средней заработной платы тренеров в стране на 55%. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.