Чернышенко призвал решить логистические проблемы в детско-юношеском спорте

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Одной из наиболее важных проблем, которую надо решить в детско-юношеском спорте, являются высокие затраты родителей на логистику и переезды. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«У нас самая уязвимая часть населения в качестве доступности спорта — это многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи в сельских регионах. Что важно из статистики Народного фронта: 68% — это то, что платят родители для того, чтобы занимались дети занимались спортом, — это логистика, переезды. С одной стороны, здесь нужна оплата поездок. С другой стороны, поскольку Минспорт отменил стартовые взносы, нужно сделать так, чтобы минимальный объем соревнований был как можно ближе к месту жительства», — сказал Чернышенко.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.