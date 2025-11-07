Свищев назвал важным вопрос подготовки тренерских кадров

«На совете обсуждались насущные проблемы, которые волнуют любителей спорта и граждан на земле, — сказал Свищев. — С одной стороны, важно уйти от лишней коммерциализации, с другой — сохранить успешные лиги, которые предоставляют потребителю продукт высокого уровня. Важно и поддерживать статус тренера, в том числе первого тренера, который воспитал и подготовил спортсмена на начальном этапе. Качественные и профессиональные тренерские кадры — это важная составляющая подготовки не только профессиональных спортсменов, но и здоровых физически людей».