Свищев назвал важным вопрос подготовки тренерских кадров

В четверг в Самаре прошло заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Вопрос подготовки тренерских кадров для работы с населением является важным, их необходимо готовить. Об этом по итогам Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, который прошел в четверг в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре, ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«На совете обсуждались насущные проблемы, которые волнуют любителей спорта и граждан на земле, — сказал Свищев. — С одной стороны, важно уйти от лишней коммерциализации, с другой — сохранить успешные лиги, которые предоставляют потребителю продукт высокого уровня. Важно и поддерживать статус тренера, в том числе первого тренера, который воспитал и подготовил спортсмена на начальном этапе. Качественные и профессиональные тренерские кадры — это важная составляющая подготовки не только профессиональных спортсменов, но и здоровых физически людей».

«Важно также отметить, что сегодня обсуждалась международная деятельность и необходимость ее ведения федерациями. И хочется отметить приезд Джо Вэлкли из World Curling Tour, с которым у нас прекрасно налажено взаимодействие. Мы продолжим эту работу и обсуждение возвращения наших спортсменов на международную арену в прежнем объеме», — добавил собеседник ТАСС.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.