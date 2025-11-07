Свищев назвал важным вопрос подготовки тренерских кадров

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Вопрос подготовки тренерских кадров для работы с населением является важным, их необходимо готовить. Об этом по итогам Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, который прошел в четверг в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре, ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«На совете обсуждались насущные проблемы, которые волнуют любителей спорта и граждан на земле, — сказал Свищев. — С одной стороны, важно уйти от лишней коммерциализации, с другой — сохранить успешные лиги, которые предоставляют потребителю продукт высокого уровня. Важно и поддерживать статус тренера, в том числе первого тренера, который воспитал и подготовил спортсмена на начальном этапе. Качественные и профессиональные тренерские кадры — это важная составляющая подготовки не только профессиональных спортсменов, но и здоровых физически людей».
«Важно также отметить, что сегодня обсуждалась международная деятельность и необходимость ее ведения федерациями. И хочется отметить приезд Джо Вэлкли из World Curling Tour, с которым у нас прекрасно налажено взаимодействие. Мы продолжим эту работу и обсуждение возвращения наших спортсменов на международную арену в прежнем объеме», — добавил собеседник ТАСС.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.