Кубок мира. 1/32 финала. Дубов, Гукеш, Артемьев, Землянский, Есипенко, Наер и Гребнев проведут первые партии

7 ноября российские гроссмейстеры Даниил Дубов, Иван Землянский, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Алексей Гребнев и Евгений Наер проведут первые партии.
Кубок мира по шахматам.
Гоа, Индия.
Открытый турнир.
1/32 финала.
Начало партий — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ФИДЕ.
Маттиас Блюбаум (Германия) — Иван Землянский (Россия).
Георг Майер (Уругвай) — Даниил Дубов (Россия).
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Владислав Артемьев (Россия).
Алексей Гребнев (Россия) — Стаматис Куркулос-Ардитис (Греция).
Андрей Есипенко (Россия) — Идани Пуйа (Иран).
Самуэль Севян (США) — Евгений Наер (Россия).
Гукеш Доммараджу (Индия) — Фредерик Сване (Германия).
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Нильс Гранделиус (Швеция).
Даниэль Дарда (Бельгия) — Пентала Харикришна (Индия).
Йорден ван Форест (Нидерланды) — Алексей Сарана (Сербия).
Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Перу) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).
Ле Куанг Льем (Вьетнам) — Джеффри Сюн (США).
Александр Донченко (Германия) — Аниш Гири (Нидерланды).
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Роберт Ованнисян (Армения).
Видит Сантош Гуджрати (Индия) — Сэм Шенкленд (США).
Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) — Рихард Раппорт (Венгрия).
Пранеш М (Индия) — Винсент Каймер (Германия).
Иван Шарич (Хорватия) — Пархам Магсудлу (Иран).
Левон Аронян (США) — Салех Салем (ОАЭ).
Радослав Войташек (Польша) — Владимир Федосеев (Словения).
Кирилл Алексеенко (Австрия) — Петер Леко (Венгрия).
Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) — Арджун Эригайси (Индия).
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам — две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).
Полная сетка — здесь.
Результаты 1/64 финала.