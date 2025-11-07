Ричмонд
Кубок мира. 1/32 финала. Дубов, Гукеш, Артемьев, Землянский, Есипенко, Наер и Гребнев проведут первые партии

На Кубке мира по шахматам в индийском Гоа стартуют матчи 1/32 финала.

7 ноября российские гроссмейстеры Даниил Дубов, Иван Землянский, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Алексей Гребнев и Евгений Наер проведут первые партии.

Кубок мира по шахматам.

Гоа, Индия.

Открытый турнир.

1/32 финала.

Начало партий — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ФИДЕ.

Маттиас Блюбаум (Германия) — Иван Землянский (Россия).

Георг Майер (Уругвай) — Даниил Дубов (Россия).

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Владислав Артемьев (Россия).

Алексей Гребнев (Россия) — Стаматис Куркулос-Ардитис (Греция).

Андрей Есипенко (Россия) — Идани Пуйа (Иран).

Самуэль Севян (США) — Евгений Наер (Россия).

Гукеш Доммараджу (Индия) — Фредерик Сване (Германия).

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Нильс Гранделиус (Швеция).

Даниэль Дарда (Бельгия) — Пентала Харикришна (Индия).

Йорден ван Форест (Нидерланды) — Алексей Сарана (Сербия).

Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Перу) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

Ле Куанг Льем (Вьетнам) — Джеффри Сюн (США).

Александр Донченко (Германия) — Аниш Гири (Нидерланды).

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Роберт Ованнисян (Армения).

Видит Сантош Гуджрати (Индия) — Сэм Шенкленд (США).

Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) — Рихард Раппорт (Венгрия).

Пранеш М (Индия) — Винсент Каймер (Германия).

Иван Шарич (Хорватия) — Пархам Магсудлу (Иран).

Левон Аронян (США) — Салех Салем (ОАЭ).

Радослав Войташек (Польша) — Владимир Федосеев (Словения).

Кирилл Алексеенко (Австрия) — Петер Леко (Венгрия).

Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) — Арджун Эригайси (Индия).

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам — две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Полная сетка — здесь.

Результаты 1/64 финала.