Кубок мира. 1/16 финала. Дубов сыграет с Прагнанандхой, Есипенко встретится с Каймером, Гребнев против Вашье-Лаграва и другие партии

Российские гроссмейстеры Даниил Дубов, Андрей Есипенко и Алексей Гребнев поборются за выход в следующую стадию.
Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года.
Кубок мира по шахматам.
Гоа, Индия.
Открытый турнир.
1/16 финала.
Начало партий — 12:40 по московскому времени (11 ноября), прямая трансляция — на ютуб-канале ФИДЕ.
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Даниил Дубов (Россия).
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Алексей Гребнев (Россия).
Андрей Есипенко (Россия) — Винсент Каймер (Германия).
Фредерик Сване (Германия) — Шант Саргсян (Армения).
Юй Янъи (Китай) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).
Нильс Гранделиус (Швеция) — Пентала Харикришна (Индия).
Алексей Сарана (Сербия) — Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Перу).
Пранав Венкатеш (Индия) — Нодирбек Якуббоев (Узбекистан).
Эвондер Лян (США) — Габриэл Саркисян (Армения).
Ле Куанг Льем (Вьетнам) — Картик Венкатараман (Индия).
Маттиас Блюбаум (Германия) — Александр Донченко (Германия).
Сэм Шенкленд (США) — Рихард Раппорт (Венгрия).
Вэй И (Китай) — Пархам Магсудлу (Иран).
Самуэль Севян (США) — Лоренцо Лодичи (Италия).
Левон Аронян (США) — Радослав Войташек (Польша).
Питер Леко (Венгрия) — Арджун Эригайси (Индия).
Полная сетка — здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам — две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).
Результаты 1/32 финала.