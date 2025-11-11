Ричмонд
Кубок мира. 1/16 финала. Дубов сыграет с Прагнанандхой, Есипенко встретится с Каймером, Гребнев против Вашье-Лаграва и другие партии

На Кубке мира по шахматам в индийском Гоа пройдут матчи 1/16 финала.

Источник: Sports

Российские гроссмейстеры Даниил Дубов, Андрей Есипенко и Алексей Гребнев поборются за выход в следующую стадию.

Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года.

Кубок мира по шахматам.

Гоа, Индия.

Открытый турнир.

1/16 финала.

Начало партий — 12:40 по московскому времени (11 ноября), прямая трансляция — на ютуб-канале ФИДЕ.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Даниил Дубов (Россия).

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Алексей Гребнев (Россия).

Андрей Есипенко (Россия) — Винсент Каймер (Германия).

Фредерик Сване (Германия) — Шант Саргсян (Армения).

Юй Янъи (Китай) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Нильс Гранделиус (Швеция) — Пентала Харикришна (Индия).

Алексей Сарана (Сербия) — Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Перу).

Пранав Венкатеш (Индия) — Нодирбек Якуббоев (Узбекистан).

Эвондер Лян (США) — Габриэл Саркисян (Армения).

Ле Куанг Льем (Вьетнам) — Картик Венкатараман (Индия).

Маттиас Блюбаум (Германия) — Александр Донченко (Германия).

Сэм Шенкленд (США) — Рихард Раппорт (Венгрия).

Вэй И (Китай) — Пархам Магсудлу (Иран).

Самуэль Севян (США) — Лоренцо Лодичи (Италия).

Левон Аронян (США) — Радослав Войташек (Польша).

Питер Леко (Венгрия) — Арджун Эригайси (Индия).

Полная сетка — здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам — две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Результаты 1/32 финала.