Кубок мира. 1/18 финала. Шенкленд сыграет с Дубовым, Есипенко встретится с Гребневым, другие партии

14 ноября стартуют матчи ⅛ финала Кубка мира по шахматам.

Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года, где определится будущий участник матча за шахматную корону.

Кубок мира по шахматам.

Гоа, Индия.

Открытый турнир.

⅛ финала.

Начало партий — 12.30 по московском времени, прямая трансляция — на канале ФИДЕ.

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Фредерик Сване (Германия).

Арджун Эригайси (Индия) — Левон Аронян (США).

Сэм Шенкленд (США) — Даниил Дубов (Россия).

Александр Донченко (Германия) — Ле Куанг Льем (Вьетнам).

Шант Саргсян (Армения) — Нодирбек Якуббоев (Узбекистан).

Андрей Есипенко (Россия) — Алексей Гребнев (Россия).

Самуэль Севян (США) — Вэй И (Китай).

Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Мексика) — Пентала Харикришна (Индия).

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам — две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

