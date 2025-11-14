В Москве пройдет заседание антидопингового клуба стран БРИКС

"По приглашению РУСАДА в Москве соберутся коллеги из национальных антидопинговых организаций Бразилии, Катара, Кубы, ОАЭ, Белоруссии, Казахстана, ЮАР, а также руководство Пан-Американской Региональной антидопинговой организации. Для нас это не просто возможность обмена опытом с коллегами из дружественных стран, но и подтверждение готовности строить конструктивный, равноправный диалог вне зависимости от геополитической конъюнктуры.