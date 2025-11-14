Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве пройдет заседание антидопингового клуба стран БРИКС

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассказало о предстоящей конференции по антидопингу, которая состоится в Москве.

Источник: Спортс"

"С 18 по 19 ноября в Москве пройдет XI Международная научно-практическая конференция по спортивному менеджменту и праву, посвященная укреплению этических, правовых и управленческих основ честного спорта. Один из главных инициаторов и соорганизаторов мероприятия — Российское антидопинговое агентство, которое определило ключевое содержание антидопинговой повестки и обеспечило высокий уровень международного участия.

В рамках круглого стола Международного антидопингового клуба стран — участниц и партнеров БРИКС «Защита целостности спорта», в котором примут участие руководители антидопинговых организаций Бразилии, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Южно-Африканской Республики и руководство Пан-Американской региональной антидопинговой организации, состоится торжественное подписание меморандума о взаимопонимании, сотрудничестве и создании Международного дискуссионного клуба в сфере антидопинга. Это будет исторический шаг к формированию устойчивой многосторонней площадки для регулярного обмена опытом и выработки согласованных подходов", — сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Участниками конференции станут более 500 экспертов из сферы спорта.

"По приглашению РУСАДА в Москве соберутся коллеги из национальных антидопинговых организаций Бразилии, Катара, Кубы, ОАЭ, Белоруссии, Казахстана, ЮАР, а также руководство Пан-Американской Региональной антидопинговой организации. Для нас это не просто возможность обмена опытом с коллегами из дружественных стран, но и подтверждение готовности строить конструктивный, равноправный диалог вне зависимости от геополитической конъюнктуры.

Международное взаимодействие — не опция, а необходимое условие устойчивости антидопинговой системы и в целом доверия к спорту. И мы видим в нем реальные перспективы для восстановления и развития отношений в рамках общей международной спортивной повестки", — отметила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.