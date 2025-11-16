Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РУСАДА примет участие во всемирной конференции WADA в декабре

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) примет участие в ежегодной всемирной антидопинговой конференции, организатором которой является Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Источник: Спортс"

Конференция пройдет с 2 по 5 декабря в Пусане (Южная Корея).

"Несколько лет подряд сотрудники агентства не принимали участия в мероприятиях, организованных WADA. В этом году я, а также два руководителя отделов агентства отделов по образованию и по науке зарегистрировались для участия и получили соответствующие подтверждения от организаторов.

Я не поднимала вопрос о необходимости переговоров (о восстановлении статуса РУСАДА), на данный момент и Российское антидопинговое агентство, и Минспорт РФ поддерживают постоянный диалог с WADA", — рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.