РУСАДА примет участие во всемирной конференции WADA в декабре

Конференция пройдет с 2 по 5 декабря в Пусане (Южная Корея).
"Несколько лет подряд сотрудники агентства не принимали участия в мероприятиях, организованных WADA. В этом году я, а также два руководителя отделов агентства отделов по образованию и по науке зарегистрировались для участия и получили соответствующие подтверждения от организаторов.
Я не поднимала вопрос о необходимости переговоров (о восстановлении статуса РУСАДА), на данный момент и Российское антидопинговое агентство, и Минспорт РФ поддерживают постоянный диалог с WADA", — рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.