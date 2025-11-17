Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубок мира. ¼ финала. Есипенко сыграет с Шенклендом, Синдаров — с Жоспемом, Якуббоев встретится с Донченко, Вэй И против Эригайси

На Кубке мира по шахматам 17 ноября стартуют матчи ¼ финала. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграет первую партию с американцем Сэмом Шенклендом.

Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года, где определится будущий участник матча за шахматную корону.

Кубок мира по шахматам.

Гоа, Индия.

Открытый турнир.

¼ финала.

Начало первых партий — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ФИДЕ.

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Хосе «Жоспем» Мартинес (Мексика).

Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) — Александр Донченко (Германия).

Сэм Шенкленд (США) — Андрей Есипенко (Россия).

Вэй И (Китай) — Арджун Эригайси (Индия).

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам — две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Результаты ⅛ финала.