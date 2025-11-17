Кубок мира. ¼ финала. Есипенко сыграет с Шенклендом, Синдаров — с Жоспемом, Якуббоев встретится с Донченко, Вэй И против Эригайси

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам — две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).