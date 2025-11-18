«Карлсен по ходу партии мог орать матом на норвежском. У меня такого нет: я буйный, но подожду до прихода в отель». Дубов об эмоциях в шахматах

Блиц располагает к конфликтам на тему этики, потому что нервы оголены. Можем делать замечания на то, как кто-то поставил фигуру или ударил по часам. Нам, конечно, не приходит в голову позвать разобраться где-то в туалете. Но я бы не сказал, что мы спокойные. У нас так организованы трансляции, что конфликты незаметны. Никто не сдерживает эмоции, просто вас снимает двадцать камер, а меня одна.