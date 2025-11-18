Дубов об онлайн-турнирах: «Мне это не нравится — исчезает социальная часть. Это работа без удовольствия, потому что нельзя ни с кем пообщаться»

В онлайне нужно проверить интернет, зайти в Zoom, показать квартиру, могут попросить уши показать, на случай, если у вас там микронаушник. Мне это не нравится. Удовольствие пропадает. Но многие молодым, наоборот, нравится, что никто не будет с ними общаться и к ним подходить, — сказал Дубов в подкасте «Чай с Бубликом» на канале First&Red.