Дубов об онлайн-турнирах: «Мне это не нравится — исчезает социальная часть. Это работа без удовольствия, потому что нельзя ни с кем пообщаться»

Российский гроссмейстер Даниил Дубов заявил, что не получает удовольствия от онлайн-турниров по шахматам.

— Как сказался переход шахмат с деревянной доски в онлайн? Что вы думаете об этом?

— Трудно говорить за всех, но мне не нравится, потому что из-за этого исчезает социальная часть. Это становится работой без удовольствия, потому что нельзя ни с кем пообщаться.

Когда разыгрываются большие деньги, стали бороться с читерством. Это правильно, но влияет на вашу жизнь. Вы сидите в Zoom, у вас камеры со всех сторон, и нужно показать всю свою квартиру. С проверками вживую мне не нужно приходить заранее, я пришел, сыграл и ушел.

В онлайне нужно проверить интернет, зайти в Zoom, показать квартиру, могут попросить уши показать, на случай, если у вас там микронаушник. Мне это не нравится. Удовольствие пропадает. Но многие молодым, наоборот, нравится, что никто не будет с ними общаться и к ним подходить, — сказал Дубов в подкасте «Чай с Бубликом» на канале First&Red.

