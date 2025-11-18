Ричмонд
Даниил Дубов: «Когда со мной играют на победу, мне психологически легче. Больше всего не люблю, когда меня пытаются взять “тупизной”

Российский шахматист Даниил Дубов рассказал, что ему не нравится спокойный стиль игры.

Источник: Спортс"

— Против какого стиля вам не нравится играть? Какой самый сложный?

— Я больше всего не люблю, когда меня пытаются взять «тупизной». Когда пытаются просто играть нормально и не делать никаких глупостей, играть контролируемо, не вырываться вперед и ждать, когда я разобью себе голову о стену. Когда не играют на победу и дают мне проявить в себе какую-то неадекватную агрессию.

Если взять мою статистику, то она хорошая с сильными шахматистами, но со слабыми я недобираю очков. Когда со мной играют на победу, мне психологически легче. Единственное противоядие с теми, кто играет спокойно — начать еще более подчеркнуто играть на ничью. Это начинает их нервировать, когда вы не уступаете, — сказал Дубов в подкасте «Чай с Бубликом» на канале First&Red.