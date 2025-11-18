Даниил Дубов: «Когда со мной играют на победу, мне психологически легче. Больше всего не люблю, когда меня пытаются взять “тупизной”

Если взять мою статистику, то она хорошая с сильными шахматистами, но со слабыми я недобираю очков. Когда со мной играют на победу, мне психологически легче. Единственное противоядие с теми, кто играет спокойно — начать еще более подчеркнуто играть на ничью. Это начинает их нервировать, когда вы не уступаете, — сказал Дубов в подкасте «Чай с Бубликом» на канале First&Red.