Карлсен и Непомнящий сыграют на чемпионате мира по рапиду и блицу в Дохе

В открытом турнире сыграют норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, индиец Гукеш Доммараджу, россияне Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Грищук, Иван Землянский, Алексей Гребнев и другие.
Всего на турнир по рапиду заявлены в общей сложности 232 игрока, на турнир по блицу — 235.
В женских соревнованиях примут участие 130 шахматисток, в том числе россиянки Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Лея Гарифуллина, Анна Шухман, Полина Шувалова и другие.
Полные списки участников — здесь.