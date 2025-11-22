Спортивная гимнастика. Чемпионат мира среди юниоров. Каюмова стала 10-й в квалификации многоборья

Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира среди юниоров.
Манила, Филиппины.
Юниорки.
Многоборье.
Квалификация.
1. Елена Колас (Франция) — 55,766.
2. Миса Нишияма (Япония) — 54,265.
3. Юме Минамино (Япония) — 53,332…
10. Милана Каюмова (Россия) — 51,633.
Российская гимнастка Милана Каюмова заняла 10-е место в квалификации многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле.
