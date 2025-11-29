Ричмонд
Александр Терентьев: «На спринте все бывает — эмоции, азарт борьбы. Но это ни в коем случае не позволяет вести себя неподобающим образом»

Призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев высказался об инциденте с участием Александра Большунова и Александра Бакурова в спринте на Кубке России.

Большунов и Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске — у Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у лыжника сильный ушиб мягких тканей.

"Сегодня был сумасшедший спринт… Сейчас сижу в комнате и смотрю повтор (сам я ничего не видел в моменте, был сконцентрирован на своем результате).

На спринте все бывает, эмоции и азарт борьбы перекрывают все другие чувства, но это ни в коем случае не позволяет вести себя неподобающим образом. Нам, «лидерам», бегающим спринты, уже много лет надо всегда показывать свою сдержанность, не позволять себе выплескивать свои эмоции на других! Ведь мы — пример для будущего поколения!" — написал Терентьев в телеграм-канале.

Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая.