Снукер. Чемпионат Великобритании. ⅛ финала. Трамп обыграл Си Цзяхуэя, Хиггинс против Мерфи, другие партии

Снукер.
Чемпионат Великобритании.
Йорк, Англия.
⅛ финала.
3 декабря.
Джадд Трамп (Англия) — Си Цзяхуэй (Китай) — 6:3.
У Ицзэ (Китай) — Нил Робертсон (Австралия) — 1:6.
Марк Уильямс (Уэльс) — Пан Цзюньсюй (Китай) — 3:6.
Марк Селби (Англия) — Чжоу Юэлун (Китай) — 6:2.
4 декабря.
Чжан Аньда (Китай) — Чжао Синьтун (Китай) — 16.00.
Дин Цзюньхуэй (Китай) — Скотт Дональдсон (Шотландия) — 16.00.
Эллиот Слессор (Англия) — Барри Хоукинс (Англия) — 22.00.
Джон Хиггинс (Шотландия) — Шон Мерфи (Англия) — 22.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество фреймов — 11.