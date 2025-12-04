Ричмонд
Снукер. Чемпионат Великобритании. ⅛ финала. Трамп обыграл Си Цзяхуэя, Хиггинс против Мерфи, другие партии

На чемпионате Великобритании по снукеру в Йорке проходят партии ⅛ финала.

Источник: Спортс"

Снукер.

Чемпионат Великобритании.

Йорк, Англия.

⅛ финала.

3 декабря.

Джадд Трамп (Англия) — Си Цзяхуэй (Китай) — 6:3.

У Ицзэ (Китай) — Нил Робертсон (Австралия) — 1:6.

Марк Уильямс (Уэльс) — Пан Цзюньсюй (Китай) — 3:6.

Марк Селби (Англия) — Чжоу Юэлун (Китай) — 6:2.

4 декабря.

Чжан Аньда (Китай) — Чжао Синьтун (Китай) — 16.00.

Дин Цзюньхуэй (Китай) — Скотт Дональдсон (Шотландия) — 16.00.

Эллиот Слессор (Англия) — Барри Хоукинс (Англия) — 22.00.

Джон Хиггинс (Шотландия) — Шон Мерфи (Англия) — 22.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество фреймов — 11.