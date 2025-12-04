Юрий Бородавко: «У меня нет информации по Бакурову, будет ли он стартовать 7 декабря. По Большунову то же самое»

Гонка пройдет 7 декабря. Тренер Егор Сорин сообщал, что Бакуров будет заявлен на старт, а «все ограничения с Большунова будут сняты».
«Заявка на дистанцию — еще не факт выхода на старт. У меня нет информации по Бакурову, будет ли он стартовать. По Большунову то же самое. Ехать и ждать у моря погоды, своего участия… Вдруг Бакуров не выйдет на старт, тогда приезд Большунова — выстрел вхолостую, впустую», — сказал Бородавко.
Ранее Большунов был дисквалифицирован из-за инцидента на этапе Кубка России в Кировске. После спринта он толкнул Бакурова, который упал на землю и повредил ногу. В итоге Большунова отстранили на период до завершения восстановления соперника от травмы.
Что не так с наказанием Большунова.