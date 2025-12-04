Юрий Бородавко: «У меня нет информации по Бакурову, будет ли он стартовать 7 декабря. По Большунову то же самое»

«Заявка на дистанцию — еще не факт выхода на старт. У меня нет информации по Бакурову, будет ли он стартовать. По Большунову то же самое. Ехать и ждать у моря погоды, своего участия… Вдруг Бакуров не выйдет на старт, тогда приезд Большунова — выстрел вхолостую, впустую», — сказал Бородавко.