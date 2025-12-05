Ричмонд
Алексей Дементьев: «Овечкин — 100% спортсмен года в России. Еще упомянул бы Демина из НБА и дзюдоистов, выигравших золото на ЧМ»

Хоккейный агент Алексей Дементьев назвал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом 2025 года в России.

Источник: Спортс"

Он также отметил баскетболиста Егора Демина из «Бруклин Нетс» и российских дзюдоистов.

"Овечкин — 100 процентов спортсмен этого года в России. Он установил всевозможные рекорды и еще продолжает это делать.

Но я бы еще хотел упомянуть Егора Демина из НБА, который был задрафтован под восьмым номером и сейчас здорово играет. И еще ребят-дзюдоистов, которые выиграли золото на чемпионате мира.

Всем этим спортсменам хочется выразить большое уважение за то, что они прославляют нашу страну", — заявил Дементьев.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
