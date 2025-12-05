Алексей Дементьев: «Овечкин — 100% спортсмен года в России. Еще упомянул бы Демина из НБА и дзюдоистов, выигравших золото на ЧМ»

Он также отметил баскетболиста Егора Демина из «Бруклин Нетс» и российских дзюдоистов.
"Овечкин — 100 процентов спортсмен этого года в России. Он установил всевозможные рекорды и еще продолжает это делать.
Но я бы еще хотел упомянуть Егора Демина из НБА, который был задрафтован под восьмым номером и сейчас здорово играет. И еще ребят-дзюдоистов, которые выиграли золото на чемпионате мира.
Всем этим спортсменам хочется выразить большое уважение за то, что они прославляют нашу страну", — заявил Дементьев.
