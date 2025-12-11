Ричмонд
Лыжи. Кубок мира. Далквист и Сундлинг, Кахара и Йоэнсуу, Шлинн и Мирвол, Рибом и Сван, Фоснес и Шистад пробегут коньковый командный спринт

12 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе пройдет женский командный спринт свободным стилем.

Источник: Спортс"

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

3-й этап.

Давос, Швейцария.

Женщины.

Командный спринт, свободный стиль.

Начало квалификации — 17.00, финала — 19.00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Старт-лист.

1. Швеция-1 (Майя Далквист — Йонна Сундлинг).

2. Финляндия-1 (Ясмин Кахара — Ясми Йоэнсуу).

3. Норвегия-1 (Астрид Ойре Шлинн — Матильде Мирвол).

4. Швеция-2 (Эмма Рибом — Линн Сван).

5. Норвегия-2 (Кристин Фоснес — Кристине Ставос Шистад).

6. Италия-1 (Катерина Ганц — Федерика Кассоль).

7. Германия-1 (Лаура Гиммлер — Колетта Ридзек).

8. Финляндия-2 (Вилма Рююттю — Вилма Ниссинен).

9. Франция-1 (Жюли Пьеррел — Леони Перри).

10. Италия-2 (Ирис де Мартин Пинтер — Николь Монсорно).

11. Швейцария-1 (Аня Вебер — Фабьенн Альдер).

12. Франция-2 (Мелисса Гал — Жюстин Гайар).

13. Германия-2 (Тереза Фюрстенберг — Лена Кек).

Полный старт-лист — на сайте FIS.

Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе.