Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крамер о Коростелеве и Непряевой: «Знаю, что они могут показать гораздо лучшие результаты. Мы увидим это на “Тур де Ски” и Олимпиаде»

Тренер сборной Италии Маркус Крамер, который ранее работал в команде России, считает, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева могут показать хорошие результаты на «Тур де Ски» и Олимпиаде.

Источник: Спортс"

Российские лыжники выступили на этапе Кубка мира в Давосе. Коростелев занял 25-е место в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км, Непряева финишировала 20-й. В коньковом спринте оба не прошли в финальные забеги.

— Вы помогали Коростелеву и Непряевой перед этапом Кубка мира в Давосе. Как бы вы оценили их выступление? И на какие места, по вашему мнению, они могли бы претендовать на Олимпийских играх?

— Для обоих в Давосе сложилась сложная ситуация, потому что перед первой гонкой Кубка мира на них оказывалось большое давление: они приехали очень поздно, без тренера и сервиса, и не знали, какой будет реакция со стороны других стран. Кроме того, это сложная высокогорная трасса, и оба не прошли квалификацию в спринтерской гонке.

В гонке же на длинные дистанции оба выступили лучше. Но я знаю, что они могут показать гораздо лучшие результаты. И мы увидим результаты лучше на «Тур де Ски» и, конечно же, на Олимпийских играх, — сказал Крамер.

Непряева — 20-я в «разделке» на 10 км, Коростелев — 25-й! Наши лыжники вернулись.