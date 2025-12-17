Международная федерация скалолазания может допустить российских спортсменов на турниры в 2026 году

"Международные соревнования — это то, ради чего спортсмены тренируются. Сейчас у нас появился шанс на то, что со следующего года мы сможем там выступать в нейтральном статусе. Сейчас мы выясняем определенные тонкости. Международная федерация не очень охотно, но идет нам навстречу.