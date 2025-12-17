Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международная федерация скалолазания может допустить российских спортсменов на турниры в 2026 году

Международная федерация скалолазания может допустить российских спортсменов на иностранные турниры в 2026 году.

Источник: Спортс"

"Международные соревнования — это то, ради чего спортсмены тренируются. Сейчас у нас появился шанс на то, что со следующего года мы сможем там выступать в нейтральном статусе. Сейчас мы выясняем определенные тонкости. Международная федерация не очень охотно, но идет нам навстречу.

Конечно, за время отстранения мы продолжали международное сотрудничество и получили определенный опыт выступлений. Нас приглашали в Турцию, Израиль, Китай, Индию, мы ездили на сборы в Индонезию. Мы сами проводили целый ряд соревнований в России. Сотрудничество с другими странами у нас есть, процесс идет", — рассказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.