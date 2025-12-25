50 триатлонистов примут участие в стокилометровой гонке в Антарктиде

По словам Слепова, участники гонки прилетят в Антарктиду частным самолетом из аргентинского города Пунта-Аренас. Жить и питаться бегуны будут на парусных шхунах у побережья острова. Безопасность является главным приоритетом гонки «А100», на водном этапе рядом с пловцами будут находиться лодки с сопровождением, будет открыт постоянный доступ к медицинской помощи в случае необходимости, на трассе будут оборудованы пит-стопы для переодевания и восстановления после этапов. Все спортсмены получат индивидуальные рекомендации по подготовке с учетом холода, ветра и условий трассы.