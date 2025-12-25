50 триатлонистов примут участие в стокилометровой гонке в Антарктиде

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пятьдесят спортсменов со всего мира выйдут на старт первой в мире гонки по триатлону в Антарктиде «А100», которая пройдет в 2027 году. Об этом сообщил журналистам основатель проекта Илья Слепов.
«А100» — первые соревнования по триатлону, которые пройдут в Антарктиде — самом южном и холодном материке планеты, — рассказал Слепов. — С 26 февраля по 8 марта 2027 года континент будут покорять 50 атлетов со всего мира".
Гонка пройдет на острове Кинг-Джордж, около российской научной базы Беллинсгаузен. Маршрут создан в соответствии с экологическими требованиями Антарктиды, поэтому участники будут передвигаться только по разрешенным зонам. В рамках соревнований спортсмены должны будут преодолеть 100 км: проплыть 1 км в водах Южного океана при температуре около 0, проехать 66 км на горных велосипедах и пробежать 33 км. Победителем станет тот, кто быстрее всех преодолеет дистанцию.
По словам Слепова, участники гонки прилетят в Антарктиду частным самолетом из аргентинского города Пунта-Аренас. Жить и питаться бегуны будут на парусных шхунах у побережья острова. Безопасность является главным приоритетом гонки «А100», на водном этапе рядом с пловцами будут находиться лодки с сопровождением, будет открыт постоянный доступ к медицинской помощи в случае необходимости, на трассе будут оборудованы пит-стопы для переодевания и восстановления после этапов. Все спортсмены получат индивидуальные рекомендации по подготовке с учетом холода, ветра и условий трассы.