РУСАДА планирует обратиться в Минфин РФ за дополнительным финансированием

За четыре года мы выстроили систему онлайн-мероприятий «с нуля», и сегодня она работает как отлаженный механизм. А значит, часть ресурсов, которые раньше уходили на ее запуск и стабилизацию, мы можем перенаправить на те направления, где сегодня нужна поддержка.