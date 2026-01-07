Ричмонд
РУСАДА подписало соглашения с 59 российскими спортивными федерациями

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало соглашения с 59 российскими спортивными федерациями.

Источник: Спортс"

«На сегодня заключены соглашения с 59 общероссийскими спортивными федерациями. Важно понимать: соглашение — это не финансовый инструмент, а сигнал о позиции руководства федерации: “Мы на стороне чистого спорта”.

В приложении к соглашению перечислены конкретные совместные мероприятия: от лекций до интерактивных специальных проектов. И, что немаловажно, программа может актуализироваться, то есть сотрудничество живое, а не формальное", — рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

За последние два месяца РУСАДА подписало соглашения о сотрудничестве с Федерацией падела России, Федерацией фитнес-аэробики России, Федерацией бейсбола и софтбола России, со Всероссийской федерацией фиджитал-спорта.