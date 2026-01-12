Снукер. Мастерс. ⅛ финала. Селби сыграет с Сяо Годуном, Уильямс против Аллена, другие партии

Снукер.
Мастерс.
Лондон, Англия.
⅛ финала.
11 января.
Шон Мерфи (Англия) — У Ицзэ (Китай) — 2:6.
Марк Селби (Англия) — Сяо Годун (Китай) — 22:00.
12 января.
Марк Уильямс (Уэльс) — Марк Аллен (Северная Ирландия) — 16.00.
Чжао Синьтун (Китай) — Гэри Уилсон (Англия) — 22.00.
13 января.
Кайрен Уилсон (Англия) — Си Цзяхуэй (Китай) — 16.00.
Джон Хиггинс (Шотландия) — Барри Хоукинс (Англия) — 22.00.
14 января.
Джадд Трамп (Англия) — Дин Цзюньхуэй (Китай) — 16.00.
Нил Робертсон (Австралия) — Крис Уэйклин (Англия) — 22.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество фреймов — 11.