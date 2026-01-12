Ричмонд
Снукер. Мастерс. ⅛ финала. Селби сыграет с Сяо Годуном, Уильямс против Аллена, другие партии

С 11 по 14 января в Лондоне проходят матчи ⅛ финала снукерного турнира «Мастерс».

Источник: Спортс"

Снукер.

Мастерс.

Лондон, Англия.

⅛ финала.

11 января.

Шон Мерфи (Англия) — У Ицзэ (Китай) — 2:6.

Марк Селби (Англия) — Сяо Годун (Китай) — 22:00.

12 января.

Марк Уильямс (Уэльс) — Марк Аллен (Северная Ирландия) — 16.00.

Чжао Синьтун (Китай) — Гэри Уилсон (Англия) — 22.00.

13 января.

Кайрен Уилсон (Англия) — Си Цзяхуэй (Китай) — 16.00.

Джон Хиггинс (Шотландия) — Барри Хоукинс (Англия) — 22.00.

14 января.

Джадд Трамп (Англия) — Дин Цзюньхуэй (Китай) — 16.00.

Нил Робертсон (Австралия) — Крис Уэйклин (Англия) — 22.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество фреймов — 11.