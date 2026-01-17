Ричмонд
Снукер. Мастерс. ½ финала. Трамп сыграет с Хиггинсом, У Ицзэ против Уилсона

17 января в Лондоне пройдут матчи ½ финала снукерного турнира «Мастерс».

Источник: Спортс"

Снукер.

Мастерс.

Лондон, Англия.

½ финала.

Джадд Трамп (Англия) — Джон Хиггинс (Шотландия) — 16.00.

У Ицзэ (Китай) — Кайрен Уилсон (Англия) — 22.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество фреймов — 11.