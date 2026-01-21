Игорь Ларионов: «Бег и занятия спортом необходимы, чтобы чувствовать себя хорошо, увереннее. Всегда есть возможность посвятить минут 30−40 для себя»

— Вы знаете, да. Но это не работа, это удовольствие. Ты приходишь туда, где ты можешь поделиться своим опытом, сказать свои мысли, свои ощущения. Мы бегали в свое время на базе в Новогорске перед чемпионатом мира, когда был март, когда еще много было снега, была слякоть, мы бегали десятку километров. Мы понимали, что это закаляет характер, потому что ты бежишь 10 км по той каше, которая была в том месте. Ты понимаешь, что на самом деле это часть заложения того фундамента, который потом вспоминал уже, поднимая над головой кубок и надевая золотые медали чемпионата мира.