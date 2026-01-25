Ольга Богословская: «Из бывших спортсменов, которые сейчас комментируют, мне нравится Ягудин. Туктамышевой еще надо дать время раскрыться»

"Спортсмены-комментаторы? Всегда хорошо, когда спортсмены приходят в медийку и несут спортивные ценности широким массам. Естественно, они профессионалы в своем деле, поэтому могут разобрать какие-то моменты и дать что-то интересное зрителю. Единственное, у кого язык подвешен, это преимущество, а у кого язык не подвешен, это тоже видно.
Из бывших спортсменов, которые сейчас комментируют, мне нравится Ягудин. Он уже достаточно уверенно работает. Вообще те, кто этим делом давно занимается, достаточно уверенно смотрятся и слушаются.
Уверенно ли смотрится Туктамышева в роли комментатора? Человеку еще надо дать время, чтобы раскрыться. Я категорически выступаю за ее работу«, — сказала комментатор “Матч ТВ” Богословская.