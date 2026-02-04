Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. «Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом»

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
27-й тур.
4 февраля.
Кузбасс — Зенит-Казань — 15.00 мск.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 21 победа — 1 поражение (60 очков), Зенит Санкт-Петербург — 18−4 (55), Локомотив — 18−4 (54), Динамо Москва — 18−4 (53), Белогорье — 14−8 (43), Динамо-ЛО — 14−8 (38), Нова — 12−10 (36), Енисей — 11−11 (34), Факел — 10−12 (30), Газпром-Югра — 10−12 (28), Оренбуржье — 7−15 (22), Горький — 8−14 (21), Урал — 5−17 (18), Кузбасс — 4−18 (15), Ярославич — 4−18 (14), МГТУ — 2−20 (7).