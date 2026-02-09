Ричмонд
Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Торпедо» сыграет с «Норильским никелем», КПРФ встретится с «Газпром-Югрой», другие матчи

9 и 10 февраля пройдут матчи 17-го тура российской Суперлиги по футзалу.

Источник: Sports

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.

17-й тур.

9 февраля.

Первые матчи.

Факел-ГТС — ИрАэро — 18.00.

Синара — ЛКС- 19.00.

Торпедо — Норильский никель — 19.00.

Ухта — Тюмень — 19.00.

КПРФ — Газпром-Югра — 19.30.

Кристалл — Сибиряк — 19.30.

10 февраля.

Вторые матчи.

Факел-ГТС — ИрАэро — 17.00.

Синара — ЛКС — 19.00.

Торпедо — Норильский никель — 19.00.

Ухта — Тюмень — 19.00.

КПРФ — Газпром-Югра — 19.30.

Кристалл — Сибиряк — 19.30.

Турнирное положение: Норильский никель — 67 очков (30 игр), Газпром-Югра — 65 (30), КПРФ — 60 (28), Тюмень — 55 (29), Ухта — 54 (30), Синара — 54 (30), Торпедо — 50 (28), Кристалл — 45 (30), ИрАэро — 33 (29), Новая генерация — 30 (30), ЛКС — 23 (30), Факел-ГТС — 22 (30), Сибиряк — 13 (28).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.