Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Торпедо» сыграет с «Норильским никелем», КПРФ встретится с «Газпром-Югрой», другие матчи

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.
17-й тур.
9 февраля.
Первые матчи.
Факел-ГТС — ИрАэро — 18.00.
Синара — ЛКС- 19.00.
Торпедо — Норильский никель — 19.00.
Ухта — Тюмень — 19.00.
КПРФ — Газпром-Югра — 19.30.
Кристалл — Сибиряк — 19.30.
10 февраля.
Вторые матчи.
Факел-ГТС — ИрАэро — 17.00.
Синара — ЛКС — 19.00.
Торпедо — Норильский никель — 19.00.
Ухта — Тюмень — 19.00.
КПРФ — Газпром-Югра — 19.30.
Кристалл — Сибиряк — 19.30.
Турнирное положение: Норильский никель — 67 очков (30 игр), Газпром-Югра — 65 (30), КПРФ — 60 (28), Тюмень — 55 (29), Ухта — 54 (30), Синара — 54 (30), Торпедо — 50 (28), Кристалл — 45 (30), ИрАэро — 33 (29), Новая генерация — 30 (30), ЛКС — 23 (30), Факел-ГТС — 22 (30), Сибиряк — 13 (28).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.