Российский медиафутболист Прокоп перешел в «Мостолес». Это бывший чемпион и финалист последнего сезона Кингс Лиги

Российский полузащитник Михаил Прокопьев перешел в «Мостолес» в Кингс Лиге Жерара Пике.

Источник: Спортс"

Клуб выкупил Прокопа у «Хихантес» за 17 М (виртуальная валюта лиги) в последний день трансферного окна.

«Мостолес» — бывший чемпион Кингс Лиги и вице-чемпион последнего сезона. В финале турнира «Мостолес» уступил «Порсинос» — команде стримера ibai (19,7 млн подписчиков на твиче) — 5:16.

Президентом клуба является блогер DjMaRiiO. На его ютуб-канале 10 млн подписчиков.

Напомним, Прокоп дебютировал в испанской Кингс Лиге за команду «Хихантес» осенью 2025 года. В одном из матчей плей-офф Прокопьев забил 4 мяча и отпраздновал в стиле Аршавина.

«Хихантес» вылетел из турнира от «Сайанса» в ¼ финала (4:6).

Российский покер в Кингс Лиге! Прокоп отметил жестом Аршавина.

Попытка спасти медиафутбол — российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг».

Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
