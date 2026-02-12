Российский медиафутболист Прокоп перешел в «Мостолес». Это бывший чемпион и финалист последнего сезона Кингс Лиги

Клуб выкупил Прокопа у «Хихантес» за 17 М (виртуальная валюта лиги) в последний день трансферного окна.
«Мостолес» — бывший чемпион Кингс Лиги и вице-чемпион последнего сезона. В финале турнира «Мостолес» уступил «Порсинос» — команде стримера ibai (19,7 млн подписчиков на твиче) — 5:16.
Президентом клуба является блогер DjMaRiiO. На его ютуб-канале 10 млн подписчиков.
Напомним, Прокоп дебютировал в испанской Кингс Лиге за команду «Хихантес» осенью 2025 года. В одном из матчей плей-офф Прокопьев забил 4 мяча и отпраздновал в стиле Аршавина.
«Хихантес» вылетел из турнира от «Сайанса» в ¼ финала (4:6).
Российский покер в Кингс Лиге! Прокоп отметил жестом Аршавина.
Попытка спасти медиафутбол — российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг».