Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России по волейболу (жен). 23-й тур. «Уралочка» сыграет с «Локомотивом», «Тулица» против «Ленинградки», другие матчи

14−16 февраля пройдут матчи 23-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Источник: Спортс"

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Женщины.

23-й тур.

14 февраля.

Уралочка — Локомотив — 15.00.

Тулица — Ленинградка — 17.00.

15 февраля.

Динамо Метар — Омичка — 15.00.

16 февраля.

Динамо Краснодар — Заречье-Одинцово — 17.00.

Динамо Москва — Енисей — 19.00.

Динамо Казань — Минчанка — 19.00.

Корабелка — Протон — 19.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 19 побед — 3 поражения (59 очков), Уралочка — 18−4 (55), Заречье-Одинцово — 15−7 (46), Динамо Москва — 14−8 (41), Ленинградка — 14−7 (40), Локомотив — 13−9 (39), Тулица — 11−11 (34), Корабелка — 11−11 (30), Протон — 9−13 (27), Омичка — 8−13 (26), Динамо Краснодар — 8−14 (20), Динамо-Метар — 6−16 (19), Енисей — 4−18 (12), Минчанка — 3−19 (11).