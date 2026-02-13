Чемпионат России по волейболу (жен). 23-й тур. «Уралочка» сыграет с «Локомотивом», «Тулица» против «Ленинградки», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Женщины.
23-й тур.
14 февраля.
Уралочка — Локомотив — 15.00.
Тулица — Ленинградка — 17.00.
15 февраля.
Динамо Метар — Омичка — 15.00.
16 февраля.
Динамо Краснодар — Заречье-Одинцово — 17.00.
Динамо Москва — Енисей — 19.00.
Динамо Казань — Минчанка — 19.00.
Корабелка — Протон — 19.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 19 побед — 3 поражения (59 очков), Уралочка — 18−4 (55), Заречье-Одинцово — 15−7 (46), Динамо Москва — 14−8 (41), Ленинградка — 14−7 (40), Локомотив — 13−9 (39), Тулица — 11−11 (34), Корабелка — 11−11 (30), Протон — 9−13 (27), Омичка — 8−13 (26), Динамо Краснодар — 8−14 (20), Динамо-Метар — 6−16 (19), Енисей — 4−18 (12), Минчанка — 3−19 (11).