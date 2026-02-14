Ричмонд
Дёмин показал свои кроссовки на Матч восходящих звезд НБА

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин опубликовал в своём Telegram-канале кроссовки, в которых будет играть в Матче восходящих звезд НБА.

«Как вам расцветки? Обе пары планирую использовать в сегодняшней игре. В первой половине — серебряные, во второй — розовые», — написал Дёмин.

Дёмин сыграет в Матче восходящих звезд НБА в команде Винса Картера. Также в нее попали Матас Бузелис («Чикаго»), Седрик Кауард («Мемфис»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия»), Кишон Джордж («Вашингтон») и Дерик Куин («Нью-Орлеан»).