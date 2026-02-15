Источник: «Лейпциг» запросит за трансфер Диоманде 100 миллионов евро

«Ливерпуль» входит в число клубов, заинтересованных в подписании полузащитника «Лейпцига» Яна Диоманде, сообщил журналист Кристиан Фальк.
По данным источника, «быки» запросят за 19-летнего ивуарийца летом 2026 года около 100 миллионов евро. «Бавария» не готова платить такую сумму, поэтому переезд в Англию становится вполне реальным вариантом. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» также следят за его прогрессом.
Диоманде играет за «Лейпциг» с июля 2025 года. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.
В сезоне-2025/26 полузащитник в 23 матчах забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.