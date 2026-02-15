Тренер «Реал Сосьедад» Матараццо — о двух пенальти на Винисиусе: «Игрок искал контракт и в обоих случаях он был»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо согласен с двумя назначенными пенальти в матче с «Реалом» (1:4) в матче 24-го тура Ла лиги.
11-метровые удары на 25-й и 48-й минутах реализовал Винисиус Жуниор, который сам их и заработал.
«В обоих случаях контакт был, поэтому у ВАР не было оснований для отмены решений. Да, игрок искал контакт, чтобы получить преимущество, но ситуация два в одного отчасти создавалась на блокирование его рывка на левом фланге. Идея заключалась в том, чтобы помешать ему двигаться вперед, но в обоих случаях не получилось», — цитирует тренера As.