Источник: «Лейпциг» рассчитывает выручить за трансфер Нусы 50−60 миллионов евро

«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Лейпцига» Антонио Нусы, сообщает Fussball Daten.
По данным источника, скауты лидеров Премьер-лиги наблюдали за 20-летним норвежцем в последние месяцы, а «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» также следят за его прогрессом в Бундеслиге.
«Лейпциг» рассчитывает выручить за возможный уход форварда летом 2026 года от 50 до 60 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Нуса в 23 матчах забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Он играет за «Лейпциг» с августа 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.