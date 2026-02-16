Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: «Лейпциг» рассчитывает выручить за трансфер Нусы 50−60 миллионов евро

«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Лейпцига» Антонио Нусы, сообщает Fussball Daten.

«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Лейпцига» Антонио Нусы, сообщает Fussball Daten.

По данным источника, скауты лидеров Премьер-лиги наблюдали за 20-летним норвежцем в последние месяцы, а «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» также следят за его прогрессом в Бундеслиге.

«Лейпциг» рассчитывает выручить за возможный уход форварда летом 2026 года от 50 до 60 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Нуса в 23 матчах забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Он играет за «Лейпциг» с августа 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.