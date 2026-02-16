Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адетокунбо: «На сегодняшний день я предан “Милуоки”

Форвард Яннис Адетокунбо подтвердил свою приверженность «Милуоки».

Форвард Яннис Адетокунбо подтвердил свою приверженность «Милуоки».

«На сегодняшний день я предан “Милуоки”. Я предан людям, с которыми работаю, своим товарищам по команде, тренерскому штабу, тренеру Доку и Джону в руководстве. Я с самого начала года говорил, что из моих уст и по тому, как я себя веду, вы никогда не услышите, что я не хочу быть в “Бакс”, — цитирует 31-летнего грека ESPN.

Адетокунбо играет за «Милуоки» с 2013 года. Также он выступал за греческий «Филатлитикос». В 2021 году вместе с «Бакс» он стал чемпионом НБА.

В сезоне-2025/26 грек в 30 матчах регулярного чемпионата НБА Адетокунбо в среднем набирает 28 очков, выполняет 10 подборов и 5,6 передачи.

Ранее стало известно, что «Миннесота» и «Голден Стэйт» прекратили попытки обмена форварда.