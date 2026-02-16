Адетокунбо: «На сегодняшний день я предан “Милуоки”

«На сегодняшний день я предан “Милуоки”. Я предан людям, с которыми работаю, своим товарищам по команде, тренерскому штабу, тренеру Доку и Джону в руководстве. Я с самого начала года говорил, что из моих уст и по тому, как я себя веду, вы никогда не услышите, что я не хочу быть в “Бакс”, — цитирует 31-летнего грека ESPN.