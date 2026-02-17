Норвежские керлингисты вернулись к пестрым штанам на Олимпиаде — с ромбиками в цветах флага. После Игр-2018 они выступали в классических монотонных

Традиция играть в разноцветных брюках возникла у норвежцев в 2010 году в Ванкувере и продолжалась вплоть до Игр-2018 в Пхенчхане. Впоследствии в команде стали выбирать более классические варианты, в том числе на протяжении всех соревнований Пекина-2022.