Норвежские керлингисты вернулись к пестрым штанам на Олимпиаде — с ромбиками в цветах флага. После Игр-2018 они выступали в классических монотонных

Керлингисты из мужской сборной Норвегии надели штаны с ромбиками в цветах флага на Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

Ранее на этих Играх норвежцы выбирали монотонный черный. Однако сегодня сменили форму к матчу группового раунда против Швеции.

Традиция играть в разноцветных брюках возникла у норвежцев в 2010 году в Ванкувере и продолжалась вплоть до Игр-2018 в Пхенчхане. Впоследствии в команде стали выбирать более классические варианты, в том числе на протяжении всех соревнований Пекина-2022.

В 2022-м скончался чемпион мира и бывший капитан сборной Норвегии Томас Ульсруд, при котором команда начинала играть в пестрых штанах.

