Норвежские керлингисты вернулись к пестрым штанам на Олимпиаде — с ромбиками в цветах флага. После Игр-2018 они выступали в классических монотонных

Ранее на этих Играх норвежцы выбирали монотонный черный. Однако сегодня сменили форму к матчу группового раунда против Швеции.
Традиция играть в разноцветных брюках возникла у норвежцев в 2010 году в Ванкувере и продолжалась вплоть до Игр-2018 в Пхенчхане. Впоследствии в команде стали выбирать более классические варианты, в том числе на протяжении всех соревнований Пекина-2022.
В 2022-м скончался чемпион мира и бывший капитан сборной Норвегии Томас Ульсруд, при котором команда начинала играть в пестрых штанах.
Куда делись пестрые штаны норвежских керлингистов?