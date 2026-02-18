Престианни: «Ни разу не использовал в адрес Винисиуса расистские оскорбления»

Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни после поражения от «Реала» (0:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов заявил, что не оскорблял Винисиуса Жуниора.
«Я хочу уточнить, что ни разу не использовал в адрес Винисиуса оскорбления расистского характера. Он, к сожалению, неправильно истолковал то, что, по его мнению, услышал. Я никогда не был расистом по отношению к кому-либо и сожалею об угрозах, которые получил от игроков “Реала”, — написал в соцсети Престианни.
Игра была прервана после гола Винисиуса Жуниора на 50-й минуте встречи из-за расистских оскорблений в адрес бразильца. По мнению бразильца, помимо болельщиков его оскорбил Престианни, назвав обезьяной.
Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.