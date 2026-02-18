Престианни: «Ни разу не использовал в адрес Винисиуса расистские оскорбления»

«Я хочу уточнить, что ни разу не использовал в адрес Винисиуса оскорбления расистского характера. Он, к сожалению, неправильно истолковал то, что, по его мнению, услышал. Я никогда не был расистом по отношению к кому-либо и сожалею об угрозах, которые получил от игроков “Реала”, — написал в соцсети Престианни.