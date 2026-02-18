«Бенфика» опровергла информацию о драке президента клуба Руя Кошты с представителем «Реала»

«Бенфика» на официальном сайте выступила с заявлением по поводу информацию о том, что после матча плей-офф Лиги чемпионов против «Реала» (0:1) один из сотрудников мадридского клуба в подтрибунном помещении стадиона «Эштадиу да Луж» подрался с президентом лиссабонцев Руем Коштой.
«Утверждения о том, что президент клуба “Бенфика” был вовлечен в какой-либо спор или физическую конфронтацию с представителем мадридского “Реала”, является абсолютно ложными и необоснованными», — говорится в сообщении.
Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.