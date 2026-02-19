Ричмонд
«Арсенал» на последних минутах упустил победу над «Вулверхэмптоном»

Источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 31-го тура чемпионата Англии — 2:2. Игра прошла на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

На 5-й минуте нападающий «канониров» Букайо Сака открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины защитник Пьеро Инкапье удвоил преимущество гостей. Почти сразу «волкам» удалось отыграть один мяч — отличился Уго Буэно. В концовке хозяева ушли от поражения благодаря автоголу итальянского защитника Риккардо Калафьори.

«Арсенал» набрал 58 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» идет последним — 10 очков.

В выходные «Арсенал» сыграет против «Тоттенхэма», а «Вулверхэмптон» встретится с «Кристал Пэлас».

18 февр 23:00 Вулверхэмптон — Арсенал 2:2.