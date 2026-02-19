Ричмонд
Олимпиада-2026, 19 февраля, все медали дня: Филиппов поборется за награду в ски-альпинизме, Петросян — в фигурном катании

19 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграют семь комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

19 февраля, четверг.

Фристайл.

13:30 — акробатика, мужчины.

Ски-альпинизм.

15:55 — спринт, женщины.

16:15 — спринт, мужчины.

Российский участник: Никита Филиппов.

Лыжное двоеборье.

16:00 — командные соревнования.

Хоккей.

16:40 — матч за бронзу, женщины.

21:10 — финал, женщины.

Конькобежный спорт.

18:30 — 1500 м, мужчины.

Фигурное катание.

21:00 — женщины, произвольная программа.

Российская участница: Аделия Петросян.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.

