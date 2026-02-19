Олимпиада-2026, 19 февраля, все медали дня: Филиппов поборется за награду в ски-альпинизме, Петросян — в фигурном катании

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
19 февраля, четверг.
Фристайл.
13:30 — акробатика, мужчины.
Ски-альпинизм.
15:55 — спринт, женщины.
16:15 — спринт, мужчины.
Российский участник: Никита Филиппов.
Лыжное двоеборье.
16:00 — командные соревнования.
Хоккей.
16:40 — матч за бронзу, женщины.
21:10 — финал, женщины.
Конькобежный спорт.
18:30 — 1500 м, мужчины.
Фигурное катание.
21:00 — женщины, произвольная программа.
Российская участница: Аделия Петросян.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.
